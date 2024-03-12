Белый дом передает пакет военной помощи Украине на $300 млн

Соединенные Штаты передают Украине пакет помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов – первый в 2024 году – на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Сегодня от имени президента Байдена я объявляю о пакете экстренной помощи по безопасности с оружием и оборудованием стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы удовлетворить некоторые наиболее критические потребности Украины", – сказал Салливан.

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Он добавил, что средства на помощь по безопасности появились из-за "непредсказуемой экономии" в уже заключенных Пентагоном контрактах на замещение переданного Украине оружия, поэтому этот пакет не повлияет на американскую безопасность.

"Этот пакет, который мы объявляем, содержит большое количество артиллерийских снарядов, снарядов GLMRS для систем HIMARS. Это помощь, в которой Украина отчаянно нуждается для того, чтобы держать оборону от российских атак", – подчеркнул советник Байдена.

Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом с декабря 2023 года и на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

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Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по регулированию границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.