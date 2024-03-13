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"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 18:24
фото из Twitter

Польские фермеры возле пункта пропуска "Дорохуск" решили пропустить грузовики в Украину на направлении "Ягодин", однако не будут приостанавливать свою блокаду транспорта на выезд из Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Глава протеста Войцех Лось назвал это "жестом" в отношении украинских водителей, "чтобы они могли вернуться к своим семьям".

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Он напомнил, что фермеры уже 35 дней блокируют границу с Украиной.

"Никто к нам не обращается, но мы с главой муниципалитета Дорохуска и водителями наладили этот диалог, чтобы отпустить их на родину и вести себя, как люди", – сказал он.

На вопрос, на какое время будет открыт пункт пропуска, лидер протеста ответил, что "мы открываем границу и все, но пока не знаем, когда именно.

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В то же время он отметил, что протестующие будут оставаться перед переходом в Дорохуске.

"Мы выпускаем украинских водителей из Польши, но блокада грузовиков, которые едут из Украины в Польшу, будет продолжаться постоянно", – добавил лидер протеста.

Представительница полиции Хелма рассказала, что очередь к переходу Дорохуск составляет 8 км, в ней стоит около 300 грузовиков. Ориентировочное время ожидания на пропуск составляет около 70 часов.

Сейчас протестующие пропускают по два грузовика в час в сторону Украины.

Что предшествовало: В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

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Темы: блокадаПольша
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