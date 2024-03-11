ГПСУ о ситуации с польской блокадой: Автобусы пересекают границу, но есть нюанс

Украинские пограничники не фиксируют проблем с проездом пассажирского транспорта непосредственно через границу с Польшей, но не исключают, что иногда их движение через места, где находятся польские протестующие, в отдалении от границы, может быть затруднено.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение для автобусов. То, что мы фиксируем в наших пунктах пропуска: автобусы после оформления выезжают в сторону Польши и смежная сторона их принимает, а также то, что автобусы прибывают из Польши в Украину.

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Дать полную оценку тому, что происходит на территории Польши, я не могу. Надеюсь, что польские протестующие не блокируют движение для автобусов, но учитывая, что они находятся на автодорогах, ведущих к и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен".

Что предшествовало: Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков заявил, что с заблокированной польской границы поступают неприятные новости. По данным чиновника, протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши, а пассажиров удерживают без каких-либо объяснений.

Позже появилась информация, что в связи с появлением информации о безосновательном задержании польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине.