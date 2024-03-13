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СМИ: Несмотря на заявления Путина, в США не видят готовности РФ использовать ядерное оружие

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 19:11
СМИ: Несмотря на заявления Путина, в США не видят готовности РФ использовать ядерное оружие
иллюстративное фото Getty Images

В Соединенных Штатах не видят никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине после комментариев российского диктатора Владимира Путина.

Источник: американский чиновник на условиях анонимности, которого цитирует Reuters

Детали: По словам чиновника, Путин, похоже, повторил ядерную доктрину России, согласно которой россияне применят ядерное оружие, если суверенитету государства будет угрожать опасность.

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"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – сказал он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон в своем заявлении отметила, что "ядерная риторика России была безрассудной и безответственной" на протяжении всего периода войны против Украины.

"Именно Россия жестоко вторглась в Украину без всяких провокаций или оснований, и мы будем продолжать поддерживать Украину, которая защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", – сказала она.

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Предыстория:

  • Путин в интервью российским пропагандистам предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне, и если США отправят войска в Украину – Москва сочтет это "значительной эскалацией".
  • Перед этим издание NYT сообщило, что США в конце 2022 года готовили "неядерный" ответ, если бы РФ применила ядерное оружие против Украины. Телеканал CNN также сообщил, что в конце 2022 года США начали тщательно готовиться к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине.
  • 29 февраля Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине.

Темы: ядерное оружиеПутинСША
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