СМИ: Несмотря на заявления Путина, в США не видят готовности РФ использовать ядерное оружие

В Соединенных Штатах не видят никаких признаков того, что РФ готовится применить ядерное оружие в Украине после комментариев российского диктатора Владимира Путина.

Источник: американский чиновник на условиях анонимности, которого цитирует Reuters

Детали: По словам чиновника, Путин, похоже, повторил ядерную доктрину России, согласно которой россияне применят ядерное оружие, если суверенитету государства будет угрожать опасность.

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"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", – сказал он.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон в своем заявлении отметила, что "ядерная риторика России была безрассудной и безответственной" на протяжении всего периода войны против Украины.

"Именно Россия жестоко вторглась в Украину без всяких провокаций или оснований, и мы будем продолжать поддерживать Украину, которая защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", – сказала она.

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