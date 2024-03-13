Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 марта 2024, 19:33
Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год
иллюстративное фото Getty Images

Постоянные представители стран Евросоюза в среду 13 марта поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС

Детали: "Послы ЕС достигли принципиального согласия по реформированию Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину с бюджетом в 5 млрд евро на 2024 год", - говорится в сообщении председательства в Twitter (Х).

Реклама:

Там добавили, что Евросоюз и дальше решительно настроен оказывать длительную поддержку Украине и "гарантировать, что она получит военное оборудование, необходимое ей для самозащиты".

Соглашение приветствовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который заверил, что Евросоюз будет поддерживать Украину всем, чем нужно, чтобы она победила.

Как накануне сообщал Financial Times, согласовать решение удалось путем компромисса, что приоритет будут отдавать оружию, произведенному в ЕС, с возможностью его закупки в третьих странах в крайних случаях.

ВИДЕО ДНЯ

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

Параллельно государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 миллиардов евро, который бы использовался сугубо на помощь Украине.

Темы: помощь УкраинеЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Палата представителей одобрила бюджет на $1,2 трлн во избежание шатдауна в США

Макрон об угрозах РФ отправить атомную бомбу на Париж: Удивлен такой нервозностью

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

Все новости...
помощь Украине
Шольц о поставках Taurus Украине: Я не хочу переступить эту черту
Лидеры Польши на встрече с Байденом обсуждали, как сохранить и усилить поддержку Украины
Зеленский поблагодарил США за новую помощь на 300 млн на фоне споров в Конгрессе
Последние новости
19:40
В США инициируют отставку спикера Джонсона: предлагает трампистка - СМИ
19:37
Комитет Совета сохранил в законопроекте о мобилизации отсрочку для аспирантов
19:35
В Подмосковье люди в камуфляже устроили стрельбу на концерте. Есть погибшие
19:32
В Одессе и Одесском районе пришлось ввести экстренные отключения света - ДТЭК
19:28
Враг ударил баллистикой по Одесщине, возник пожар
19:20
На оценку ущерба от попаданий российских ракет по ДнепроГЭС понадобится 3 дня
19:12
Сырский анонсировал переформатирование некоторых группировок войск и налаживание ротаций
19:05
МВФ пересмотрел макропрогноз Украины, в частности, улучшил по инфляции и госдолгу
18:59
Враг атаковал Никополь с артиллерии и дронами-камикадзе, пострадал мужчина
18:50
ЕС может запретить импорт агротоваров из РФ и Беларуси уже в апреле
Все новости...
Реклама: