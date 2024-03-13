Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год

Постоянные представители стран Евросоюза в среду 13 марта поддержали увеличение на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки вооружения Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС

Детали: "Послы ЕС достигли принципиального согласия по реформированию Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину с бюджетом в 5 млрд евро на 2024 год", - говорится в сообщении председательства в Twitter (Х).

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Там добавили, что Евросоюз и дальше решительно настроен оказывать длительную поддержку Украине и "гарантировать, что она получит военное оборудование, необходимое ей для самозащиты".

Соглашение приветствовал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, который заверил, что Евросоюз будет поддерживать Украину всем, чем нужно, чтобы она победила.

Как накануне сообщал Financial Times, согласовать решение удалось путем компромисса, что приоритет будут отдавать оружию, произведенному в ЕС, с возможностью его закупки в третьих странах в крайних случаях.

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ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.

Параллельно государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 миллиардов евро, который бы использовался сугубо на помощь Украине.