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В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с востока

Алена МазуренкоЧетверг, 14 марта 2024, 08:36
В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с востока
мапа: alerts.in.ua

Из-за угрозы баллистики утром 14 марта в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с востока".

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Детали: За час до этого Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики с востока.

Обновлено: Через час тревогу отменили. Сейчас Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там есть угроза применения авиационных средств поражения.

Темы: воздушная тревога
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