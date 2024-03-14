В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики с востока
Четверг, 14 марта 2024, 08:36
Из-за угрозы баллистики утром 14 марта в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы, карта тревог
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения с востока".
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Детали: За час до этого Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистики с востока.
Обновлено: Через час тревогу отменили. Сейчас Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Там есть угроза применения авиационных средств поражения.