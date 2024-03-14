На Белгородщине неспокойно: власти заявили об атаке, паблики пишут о заходе ДРГ

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над областным центром и районом силы ПВО сбили 8 воздушных целей, российские паблики пишут о якобы попытке захода "украинской ДРГ", однако российские добровольцы заявили, что это они атакуют военные объекты в РФ − они объяснили, что вынуждены открыть огонь, поскольку Россия продолжает бить по мирным населенным пунктам Украины.

Источник: Гладков, российское Минобороны, российские Telegram-каналы, источник "Украинской правды" в ГУР МОУ, доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик" в эфире марафона новостей, Русский добровольческий корпус в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО − сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место".

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Детали: Позже в РДК сообщили, что в обстрелянной машине в Белгороде якобы погиб военный − Голышкин Дмитрий Алексеевич, 06.12.1997 г.р. из В/Ч 31135.

Фото из Telegram-канала Astra

В Минобороны РФ заявляют, что над Белгородской область около 8:30 утра якобы сбыли 8 реактивных снарядов.

Позже Гладков заявил, что в Белгороде пострадали 6 человек: 4 женщины и 2 мужчин, двое из них в тяжелом состоянии. Он также настаивает, что погибший во время прилета по машине − гражданский.⠀

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По словам губернатора, в Белгороде повреждены 11 частных домов, 2 квартиры в 2 многоквартирных домах, больница, гостиница, фитнес-зал и 53 легковых автомобиля. Гладков добавил, что также в результате работы российской ПВО есть повреждения домов и машин в поселке Разумное и в селе Нижний Ольшанец. ⠀

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Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео пожара в Белгороде.

Фото из Telegram-канала Белплюс

Пропагандистский Telegram-канал Mash написал, что утром 14 марта на территорию Белгородской области якобы пытается проникнуть украинская ДРГ и что якобы идет бой в районе села Сподарюшино. Но подтверждений этой информации нет.

Стоит отметить, что накануне российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" призывали жителей Курской и Белгородской областей, проживающих вблизи военных объектов, эвакуироваться.

"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться! В связи с этим, мы вынуждены открыть огонь по военным позициям, которые размещены в городах Белгорода и Курска. Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть город. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", − предупреждали в РДК.

По данным источника Украинской правды в ГУР, местные власти Белгородской и Курской областей РФ блокируют эвакуацию, людям запрещают выезжать под угрозой увольнения и штрафов.

Утром 14 марта РДК опубликовал повторное обращение.

"Мы снова обращаемся к жителям Курщины и Белгородщины! Ваше руководство не предприняло никаких мер для вашей защиты или эвакуации, а обстрелы мирных городов и сел Украины продолжаются, как и прежде! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь. Мы откроем огонь по военным целям в течение полутора часов после этого видеообращения", − призывают добровольцы.

Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик" уточнял, что удары планируют наносить беспилотниками.

При этом ранее глава и основатель РДК Денис Никитин с позывным White Rex рассказал в комментарии УП, добровольцы уже имеют и трофейное оружие и технику. С каждой новой операцией на территории России, по словам Никитина, увеличиваются масштабы − у них появляется "больше артиллерии, больше техники, больше людей".

Доброволец Барановский утром 14 марта сообщил, что "в Курской области напряженная ситуация, в Белгородской области идут бои" и что их "освободительная операция идет уже 3 дня и будет продолжаться дальше".

"Задача в том − чтобы в конечном счете повалить режим Путина", − заявил Барановский.

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