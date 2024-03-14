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Хотел взорвать железную дорогу на Харьковщине: СБУ задержала российского агента

Анастасия ПроцЧетверг, 14 марта 2024, 10:48
Хотел взорвать железную дорогу на Харьковщине: СБУ задержала российского агента
Фото: СБУ

Правоохранители задержали диверсанта, который пытался взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции в Харьковской области. Также злоумышленник передавал врагу информацию о размещении систем ПВО и военной техники. 

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "В результате спецоперации задержан вражеский диверсант, который пытался взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижного состава вблизи узловой станции.

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По имеющимся данным, для совершения серии взрывов он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Инструкцию для его изготовления в "домашних" условиях фигурант дистанционно получил от военной разведки РФ.

В случае осуществления диверсий оккупанты надеялись нарушить логистику поставок топлива и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении".

Детали: По данным следствия, в конце декабря 2023 года безработный житель села Близнюки Лозовского района начал общаться с представителем российского ГРУ в Telegram.  Мужчина согласился на предложение врага выполнять задачи по разведывательно-подрывной деятельности.

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По поручению оккупанта мужчина выискивал в Лозовском районе места нахождения украинских вертолетов и передал эти данные захватчикам.

Также злоумышленник ездил в Харьков, чтобы найти системы ПВО в городе. 

Правоохранители задокументировали разведывательно-подрывную деятельность диверсанта и задержали его на этапе подготовки взрывов на железной дороге в Харьковской области.

Ему сообщили о подозрении за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит тюремное заключение.



Темы: Харьковская областьСБУОфис генпрокурора
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