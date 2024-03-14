США вели тайные переговоры с Ираном по атакам хуситов − FT

США провели тайные переговоры с Ираном, чтобы убедить Тегеран повлиять на йеменских боевиков-хуситов для прекращения атак на судоходство в Красном море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Financial Times

Детали: Сообщается, что косвенные переговоры, во время которых Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, прошли в Омане в январе и стали первыми за последние 10 месяцев между странами.

Реклама:

Американскую делегацию возглавляли советник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк и посол США в Иране Абрам Пейли, а Иран представлял заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

Отмечается, что посредниками между чиновниками США и Ирана были оманские чиновники, поэтому они не говорили напрямую.

Второй раунд переговоров был запланирован на февраль, но его отложили из-за того, что в то время США пытались решить вопрос прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Госдепа США заявил, что у них "есть много каналов для передачи сообщений Ирану".

Предыстория: