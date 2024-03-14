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США вели тайные переговоры с Ираном по атакам хуситов − FT

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 10:57
США вели тайные переговоры с Ираном по атакам хуситов − FT
Фото Getty Images

США провели тайные переговоры с Ираном, чтобы убедить Тегеран повлиять на йеменских боевиков-хуситов для прекращения атак на судоходство в Красном море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Financial Times

Детали: Сообщается, что косвенные переговоры, во время которых Вашингтон также выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана, прошли в Омане в январе и стали первыми за последние 10 месяцев между странами.

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Американскую делегацию возглавляли советник Белого дома по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк и посол США в Иране Абрам Пейли, а Иран представлял заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

Отмечается, что посредниками между чиновниками США и Ирана были оманские чиновники, поэтому они не говорили напрямую.

Второй раунд переговоров был запланирован на февраль, но его отложили из-за того, что в то время США пытались решить вопрос прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

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Представитель Госдепа США заявил, что у них "есть много каналов для передачи сообщений Ирану".

Предыстория:

  • США неоднократно обвиняли Иран в поставках хуситам беспилотников, ракет и разведданных для осуществления ими нападений на судоходство. Иран признает, что политически поддерживает хуситов, однако настаивает на том, что боевики действуют самостоятельно.
  • Несмотря на многочисленные удары США и Великобритании по их военным объектам, хуситы продолжают совершать нападения на суда.
  • Американские официальные лица признают, что одних лишь военных действий будет недостаточно для сдерживания хуситов, и считают, что в конечном итоге Тегерану придется оказывать давление на группировку, чтобы она прекратила свою деятельность.
  • В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.
  • С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

Темы: СШАИранЙемен
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