Силы обороны юга: Враг 3 недели пытается выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра. Безрезультатно

В операционной зоне Сил обороны юга несмотря на ухудшение погодных условий продолжается контрбатарейная борьба.

Источник: пресс-центр Сил обороны юга

Дословно: "Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра. За минувшие сутки решился на 2 штурма.

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Группами до отделения, без поддержки бронетехники, враг пытается зачистить наши плацдармы более трех недель. Но наши позиции стали оставаться за нами, а враг с потерями ретируется, до следующих попыток".

Детали: Отмечается, что войска оккупантов не прекращают аэроразведку, продолжают давить артиллерийскими обстрелами и применяют ударные дроны различных типов.

Однако сейчас, по данным Сил обороны юга, плотная облачность, штормовой ветер и дожди не способствуют ни разведке, ни наведению, ни мобильности арт-расчетов.

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Тем не менее, за прошедшие сутки 13 марта враг не прекращал террор мирного населения прифронтовых регионов Херсонщины: было зафиксировано 37 FPV-дронов и 15 сбросов 29 осколочных боеприпасов с БПЛА различных модификаций. К счастью, пострадавших среди гражданского населения нет.

В результате преступных действий врага во время артиллерийских обстрелов было повреждено промышленное предприятие, около десятка многоэтажек, 3 частных дома, линия газопровода, автотранспортное предприятие и автомобильная техника.

Указано также, что корабли российского флота в Черном и Азовском морях отсутствуют уже двое суток подряд. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили.

Отдельно отмечается, что за прошедшие сутки Силы обороны нанесли врагу следующие потери:

- 42 оккупанта;

- 4 лодки;

- 2 разведывательных БпЛА типа ''Ѕuрегсам'' и ''Zala'';

- 1 единицу автомобильной техники и 1 квадроцикл.

Уничтожен наблюдательный пункт.