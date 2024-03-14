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Зеленский анонсировал еще больше оружия, изготовленного в Украине

Татьяна ОлейникЧетверг, 14 марта 2024, 22:19
Зеленский анонсировал еще больше оружия, изготовленного в Украине
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении анонсировал, что в Украине будет еще больше своего оружия, снарядов, дронов и систем РЭБ.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Сегодня же я имел возможность поблагодарить работников нашего оборонного комплекса – людей, которые посвятили свою жизнь украинской силе, которые делают наше оружие, которое проявляет себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по российской системе войны.

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Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ. За все, что помогает нашим воинам биться и бережет жизнь Украины и украинцев. Будет еще больше нашего оружия. Снарядов, наших дронов, наших систем РЭБ".

Детали: Также Зеленский сообщил, что встречался с работниками одного из оборонных предприятий.

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Прямая речь: "Официально о таком не говорим. И сейчас, во время войны, не можем открыто показывать все, что мы можем. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться". И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы – такой дальнобойной нашей силы".

Что предшествовало:

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта объявил о планах создать в Украине минимум четыре завода.

Темы: Зеленскийоружиепроизводство
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