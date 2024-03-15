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ГУР: Минобороны РФ разрешило воякам голосовать за Путина даже после смерти

Валентина РоманенкоПятница, 15 марта 2024, 11:18
ГУР: Минобороны РФ разрешило воякам голосовать за Путина даже после смерти
иллюстративное фото Getty Images

По данным украинской разведки, руководство Минобороны РФ позволило военнослужащим, участвующим в войне против Украины, голосовать за Владимира Путина, даже не являясь на "избирательные участки".

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "Согласно последним указаниям главного военно-политического управления МО РФ критерии идентификации избирателей из числа военнослужащих упрощены настолько, что нет необходимости для их физического участия в голосовании. А для подтверждения личности не нужен паспорт или военный билет – достаточно даже фотокопии документов.

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Очевидно, что таким образом российские "избирательные комиссии" будут пытаться увеличить количество избирателей Путина, привлекая к "голосованию" так называемые "мертвые души". В частности, к числу "проголосовавших", наряду с имеющимися военнослужащими, планируют добавить также и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен".

Детали: В украинской разведке добавляют, что Кремль осуществляет целый комплекс мероприятий для фиктивного проведения так называемых "выборов президента РФ". Хотя всем очевидно, что ни сам факт этих выборов, ни их результаты не являются средством легитимизации путинского правления ни в России, ни за ее пределами, добавляют в ГУР.

Темы: РосcияПутинГУРвойна
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