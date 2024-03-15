Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Портрет Путина завесили простыней: в России фиксируют нарушения на "выборах" президента

Анастасия ПроцПятница, 15 марта 2024, 11:32
Портрет Путина завесили простыней: в России фиксируют нарушения на выборах президента
Скрин с видео телеграм-канал "Диссидент"

Российские издания пишут о первых нарушениях, которые начали фиксировать независимые наблюдатели и активисты во время голосования на так называемых выборах президента. Так на одном из избирательных участков Воронежа портрет Путина завесили простыней, а на другом бюллетени подбросили в урну до начала голосования.

Источник: "Медуза", русская служба "Радио Свобода", "Новая Газета", The Insider, Правительство Воронежской области в Telegram

Детали: По данным российской службы "Радио Свобода" на одном из участков Воронежа наблюдатель обнаружил портрет Владимира Путина. Поскольку изображение кандидата на участке считается незаконной агитацией, то портрет завесили простыней.

Реклама:

На другом участке независимый наблюдатель обнаружил в урне для голосования бюллетени до начала самого голосования. Как пишет издание "Медуза", один из местных активистов попросил комиссию убрать бюллетени из урны, она согласилась. Еще один избирательный участок в Воронеже начал работу до официального открытия.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь власти Воронежской области назвали информацию о вбросе бюллетеней в урну "фейком" и заявили об "информационных атаках идущих со стороны прозападных и проукраинских ресурсов".


Также сторонники Навального публикуют фото бюллетеней, на которых вместо Путина пишут фамилию погибшего российского оппозиционера.

 
Фото: The Insider

Кроме того, в Белгороде прерывали голосование из-за сигнала о ракетной опасности. Людей, которые пришли голосовать, и сотрудников избиркома отправили в укрытие силовики. Через 6 минут людей вернули на места, и голосование продолжилось.

Темы: РосcиявиборыПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
Росcия
"Без оппозиции. Без свободы": Мишель уже "поздравил" Путина с победой на "выборах"
ГУР: Минобороны РФ разрешило воякам голосовать за Путина даже после смерти
Российские добровольцы заявили об эвакуации 8 тысяч машин белгородцев и курян и анонсировали новые удары
Последние новости
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
17:08
Закон в штате Теннесси будет защищать музыкальную индустрию от искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама: