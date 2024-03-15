Портрет Путина завесили простыней: в России фиксируют нарушения на "выборах" президента

Российские издания пишут о первых нарушениях, которые начали фиксировать независимые наблюдатели и активисты во время голосования на так называемых выборах президента. Так на одном из избирательных участков Воронежа портрет Путина завесили простыней, а на другом бюллетени подбросили в урну до начала голосования.

Источник: "Медуза", русская служба "Радио Свобода", "Новая Газета", The Insider, Правительство Воронежской области в Telegram

Детали: По данным российской службы "Радио Свобода" на одном из участков Воронежа наблюдатель обнаружил портрет Владимира Путина. Поскольку изображение кандидата на участке считается незаконной агитацией, то портрет завесили простыней.

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На другом участке независимый наблюдатель обнаружил в урне для голосования бюллетени до начала самого голосования. Как пишет издание "Медуза", один из местных активистов попросил комиссию убрать бюллетени из урны, она согласилась. Еще один избирательный участок в Воронеже начал работу до официального открытия.

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В свою очередь власти Воронежской области назвали информацию о вбросе бюллетеней в урну "фейком" и заявили об "информационных атаках идущих со стороны прозападных и проукраинских ресурсов".



Также сторонники Навального публикуют фото бюллетеней, на которых вместо Путина пишут фамилию погибшего российского оппозиционера.

Фото: The Insider

Кроме того, в Белгороде прерывали голосование из-за сигнала о ракетной опасности. Людей, которые пришли голосовать, и сотрудников избиркома отправили в укрытие силовики. Через 6 минут людей вернули на места, и голосование продолжилось.