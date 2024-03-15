Портрет Путина завесили простыней: в России фиксируют нарушения на "выборах" президента
Российские издания пишут о первых нарушениях, которые начали фиксировать независимые наблюдатели и активисты во время голосования на так называемых выборах президента. Так на одном из избирательных участков Воронежа портрет Путина завесили простыней, а на другом бюллетени подбросили в урну до начала голосования.
Источник: "Медуза", русская служба "Радио Свобода", "Новая Газета", The Insider, Правительство Воронежской области в Telegram
Детали: По данным российской службы "Радио Свобода" на одном из участков Воронежа наблюдатель обнаружил портрет Владимира Путина. Поскольку изображение кандидата на участке считается незаконной агитацией, то портрет завесили простыней.
На другом участке независимый наблюдатель обнаружил в урне для голосования бюллетени до начала самого голосования. Как пишет издание "Медуза", один из местных активистов попросил комиссию убрать бюллетени из урны, она согласилась. Еще один избирательный участок в Воронеже начал работу до официального открытия.
В свою очередь власти Воронежской области назвали информацию о вбросе бюллетеней в урну "фейком" и заявили об "информационных атаках идущих со стороны прозападных и проукраинских ресурсов".
Также сторонники Навального публикуют фото бюллетеней, на которых вместо Путина пишут фамилию погибшего российского оппозиционера.
Кроме того, в Белгороде прерывали голосование из-за сигнала о ракетной опасности. Людей, которые пришли голосовать, и сотрудников избиркома отправили в укрытие силовики. Через 6 минут людей вернули на места, и голосование продолжилось.
У Бєлгороді переривали голосування через сигнал про ракетну небезпеку. pic.twitter.com/OZlopJ3gnr— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 15, 2024