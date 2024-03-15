ЕС перечислит 4,5 млрд евро макрофина Украине на следующей неделе

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 миллиарда евро Украина получит на следующей неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на еврокомиссара по бюджетным вопросам Йоханнеса Ханна

Детали: "Очень рад проложить путь к первой выплате средств на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility", – написал Йоханнес в Twitter (X), объявив о подписании соответствующего решения.

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"Мы поддерживаем Украину и тем самым инвестируем в нашу безопасность. Много денег, но ничто по сравнению с жертвами украинского народа ради Европы", – добавил он.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил еврокомиссара за это решение. "ЕС твердо остается с Украиной. Благодарны за огромную поддержку, которая прокладывает путь к победе и всестороннему восстановлению Украины", – написал он в Twitter (X).

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 миллиардов евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

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Украина гарантированно получит первые два транша в рамках Ukraine Faciility – 4,5 миллиарда евро в марте и 1,5 миллиарда евро в апреле, следующие же будут привязаны к плану реформ.

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