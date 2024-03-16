Россияне атаковали Донецкую область, убили мужчину
Суббота, 16 марта 2024, 13:49
Российские оккупанты утром 16 марта обстреляли из тяжелой артиллерии Новоселовку Первую Очеретинской громады в Донецкой области, есть погибший и раненый.
Источник: Донецкая ОГА
Детали: Известно, что оккупанты убили 51-летнего мужчину. Еще один человек получил ранения, его доставили в больницу.
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Очеретинскую громаду рассекает линия фронта. Власти отмечают, что каждый день там несет угрозу для жизни, и просят эвакуироваться.