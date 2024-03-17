Генштаб: Активнее всего враг атакует на Новопавловском направлении 

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. На Новопавловском направлении враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В общем враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину - задействовали 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов было уничтожено.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись Сумская, Луганская и Донецкая области.

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Под артиллерийским огнем были около 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. Так, в районах населенных пунктов Старая Гута и Бруски Сумской области, нашими защитниками остановлено 2 попытки проникновения ДРГ противника.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении наши воины отбили 1 атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 2 штурма позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.