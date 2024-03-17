Генштаб: На Авдеевском и Новопавловском направлениях россияне атакуют больше всего

В воскресенье российские войска 25 раз пытались прорвать оборону украинских защитников на Новопавловском направлении, на Авдеевском Силы обороны отбили 11 вражеских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 63 боевых столкновения. В общем, враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лукашевка Черниговской области и Большая Писаревка, Поповка, Александровка, Луговка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Горск Черниговской области; Пустогород, Искрисковщина, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Басово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Роздоловка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Орловка, Александрополь и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нетайлово и Новоселовка Первая. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Шахтерского. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 3 атаки на позиции украинских войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очаков Николаевской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Садовое Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.