Путину рисуют рекордную победу на "выборах"

Российскому диктатору Владимиру Путину ЦИК РФ "рисует" рекордную победу на президентских "выборах".

Источник: РИА Новости

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Детали: По результатам обработки 34,26% протоколов российский Центризбирком объявил, что Путин набирает 87,5% голосов. Явка якобы составила 73,33%.

При этом по данным двух экзит-полов – ВЦИОМ и ФОМ, Путин набирает более 87% голосов, что является рекордным показателем. Предыдущий рекорд был у него в 2018 – 76,69%.

Как сообщают российские пропагандисты, на оккупированных территориях Украины Путин якобы набирает до 95% голосов.

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Так, в оккупированной части Донецкой области за него якобы проголосовало 95,23%, Луганской - 94,12%, Запорожской – 92,95%, Херсонской – 88,12%.

Также рекордный результат "нарисовали" Путину в Чечне – 99,28%.

Обновлено: Позже по результатам обработки более 50% протоколов российский ЦИК заявил, что у Путина 87,34% голосов.

По результатам обработки 80% протоколов Путин якобы набирает 87,15% голосов.