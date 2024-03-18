CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в субботу полностью вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, обнародовав "запись" телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, которая стала ключевым фактором первого импичмента Трампа.

Источник: CNN

Детали: Выступая на субботнем предвыборном митинге в Огайо, Трамп заявил, что позволил демократам делать "все более дикие и дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, "а потом мы опубликовали запись".

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Трамп утверждал, что когда представитель Демократической партии Нэнси Пелоси из Калифорнии, которая тогда была спикером Палаты представителей, "услышала" эту запись, она была разъярена тем, что ее обманули предыдущие "ложные" описания звонка ее союзников; он утверждал, что Пелоси сказала это "своим людям": "Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!"

Трамп утверждал, что Пелоси сказала: "Давайте просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

В CNN проверили факты: История Трампа - полная выдумка. Ни одна запись его разговора с Зеленским никогда не была обнародована; Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, поскольку она никогда не слышала записи этого разговора. На самом деле, спустя почти пять лет после звонка в июле 2019 года не существовало ни одной известной записи разговора с американской стороны.

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То, что Белый дом Трампа фактически обнародовал в сентябре 2019 года, было приблизительной письменной стенограммой разговора, которая скорее подтверждала, чем противоречила основным утверждениям правительственного обличителя о том, что сказал Трамп.

Представитель Пелоси Аарон Беннетт заявил в воскресенье, что история Трампа является "чушью без фактов".

Телефонные разговоры президента США с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной. Вместо этого они неточно фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и американских чиновников, которые их прослушивают.

Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по вопросам Украины в Совете национальной безопасности Белого дома (и который позже стал важным свидетелем в расследовании по импичменту), сообщил CNN в текстовом сообщении в воскресенье, что "нет никаких записей" этого разговора. "Он лжет", - сказал Виндман.

Новая история Трампа перекликается с его ложными заявлениями времен президентства

С конца 2019 года Трамп пытается переписать реальность о телефонном разговоре с Зеленским, в котором после того, как Зеленский сказал, что Украина хочет покупать оружие у США, Трамп подтолкнул его расследовать дело против Джо Байдена, который тогда был потенциальным оппонентом Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, а также исследовать безосновательную теорию заговора о якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 года (в которые вмешалась Россия).

Неправдивая история, с которой Трамп выступил на своем субботнем митинге, была более драматичной версией лжи, которую он рассказывал более четырех лет назад, и которую CNN тогда проверила на достоверность.

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