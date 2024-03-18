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Россияне обстреливали Херсонщину: пострадали гражданский и 3 полицейских

Ирина БалачукПонедельник, 18 марта 2024, 11:50
Россияне обстреливали Херсонщину: пострадали гражданский и 3 полицейских
Фото полиции

Четыре человека пострадали в результате российских ударов по гражданской инфраструктуре в Херсонской области, также повреждены жилые дома, авто, АЗС и автосервисное предприятие.

Источник: полиция Херсонской области в Facebook

Дословно полиция: "Российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Бериславского и Херсонского районов, били из артиллерии, минометов, танков, авиации и БпЛА. В результате обстрелов пострадали четыре человека, среди них − трое полицейских". 

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Фото полиции

Детали: Оккупанты атаковали Херсон, Садовое, Антоновку, Надднепрянское, Понятовку, Киселевку, Ивановку, Приднепровское, Кизомыс, Берислав, Гавриловку, Львово, Нововоронцовку и Дудчаны. 

 
фото полиции 

Повреждения получили 6 частных и 2 многоэтажных дома, 2 автомобиля, газовая АЗС и автосервисное предприятие.

Также захватчики атаковали дроном Львово − в результате взрыва сброшенного боеприпаса пострадал 43-летний мужчина. У него минно-взрывная травма и огнестрельные ранения различных частей тела. 

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Фото полиции 

В Бериславе дрон-камикадзе типа "FPV" повредил многоэтажный дом. В Нововоронцовке вражеский БПЛА повредил газовую заправку, а в Антоновке − автомобиль.

По Ивановке оккупанты били из танка, в результате чего пострадали трое сотрудников полиции. У них у всех контузии.

С временно оккупированного левого берега Днепра россияне обстреливали из артиллерии и Херсон. Били по припортовой инфраструктуре и жилым кварталам. Полиция зафиксировала повреждения автосервисного предприятия в Днепровском районе и многоэтажного дома в микрорайоне "Корабел".

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Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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