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Боррель анонсировал важные решения глав МИД ЕС относительно Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 11:59
Боррель анонсировал важные решения глав МИД ЕС относительно Украины
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС на своей встрече рассмотрят увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро для поддержки Украины и использования доходов от российских замороженных активов.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Борреля: "Я надеюсь, что мы в конце концов примем сегодня важные решения. Первое - украинский фонд поддержки с пополнением для Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро, над чем дискутировали неделями. Я надеюсь, что сегодня министры точно это одобрят"

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Детали: Он также сказал, что надеется на политическое согласие министров по использованию доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины, в частности для увеличения возможностей финансировать украинскую оборону.

"Я надеюсь, что сегодня будет достигнуто политическое согласие, чтобы наконец перейти к действиям по этому поводу", – добавил Боррель.

Также министры намерены принять санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

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Боррель сообщил, что участие во встрече дистанционно примут министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что предшествовало:

  • Постоянные представители стран ЕС 13 марта поддержали увеличение на 5 млрд евро Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине.
  • Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия готовится выдвинуть предложение о конфискации миллиардов евро доходов, полученных от замороженных в Европе суверенных активов России, на поддержку Украины.

Темы: ЕСУкраинапомощь Украине
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