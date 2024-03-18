Боррель анонсировал важные решения глав МИД ЕС относительно Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел ЕС на своей встрече рассмотрят увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро для поддержки Украины и использования доходов от российских замороженных активов.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Борреля: "Я надеюсь, что мы в конце концов примем сегодня важные решения. Первое - украинский фонд поддержки с пополнением для Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро, над чем дискутировали неделями. Я надеюсь, что сегодня министры точно это одобрят"

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Детали: Он также сказал, что надеется на политическое согласие министров по использованию доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины, в частности для увеличения возможностей финансировать украинскую оборону.

"Я надеюсь, что сегодня будет достигнуто политическое согласие, чтобы наконец перейти к действиям по этому поводу", – добавил Боррель.

Также министры намерены принять санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.

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Боррель сообщил, что участие во встрече дистанционно примут министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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