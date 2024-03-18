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ЕС раскритиковал российские "выборы": без оппозиции, с ограничениями и на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 12:39
ЕС раскритиковал российские выборы: без оппозиции, с ограничениями и на оккупированных территориях Украины
Жозеп Боррель. Фото eeas.europa.eu

Евросоюз раскритиковал "выборы президента" в России, поскольку они проходили с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля

Детали: Он отметил, что "выборы" проходили "в очень ограниченных условиях", ведь российские власти перед ними продолжали системные репрессии против оппозиции, нелояльного гражданского общества и независимых СМИ. В частности, многие оппоненты оказались за решеткой по политически мотивированным приговорам суда, а заключенный оппозиционер Алексей Навальный вскоре перед выборами умер в колонии.

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Сообщается, что при таких условиях многие потенциальные кандидаты даже не пытались выдвигать свою кандидатуру на выборы, а россияне соответственно не имели выбора.

От имени ЕС Боррель выразил сожаление из-за того, что Россия не пригласила наблюдателей от ОБСЕ.

Также он решительно осудил проведение выборов на всех оккупированных территориях Украины − таким образом Россия в очередной раз нарушила международное право.

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Прямая речь Борреля: "ЕС подчеркивает, что никогда не признает ни проведение так называемых "выборов" на этих территориях Украины, ни их результатов. Они являются ничтожными и не могут иметь никаких юридических последствий. Политическое руководство РФ и причастные к их организации увидят последствия таких противоправных действий".

Детали: Также в заявлении указано, что ЕС "продолжит поддерживать важную работу организаций российского гражданского общества, правозащитников и независимых СМИ".

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Темы: ЕСРосcиявиборыПутин
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