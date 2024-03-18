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Зеленский собирал Ставку: заслушал доклады о фронте и строительстве фортификаций

Алена МазуренкоПонедельник, 18 марта 2024, 14:21
Зеленский собирал Ставку: заслушал доклады о фронте и строительстве фортификаций
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский 18 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором речь шла о ситуации на фронте, вооружении и строительстве фортификаций.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Ставка. Получил подробные сводки с фронта. Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий. Доклады по расходам и поступлению боеприпасов, данные разведок.

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Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактирования на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов".

Детали: Кроме того, президент сообщил, что заслушал доклады по выполнению предыдущих решений ставки.

В частности, по защите объектов критической инфраструктуры: "Энергетика, водо- и газообеспечение".

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На ставке заслушали доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Александра Кубракова, председателей правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева и "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Также говорили о продолжении строительства оборонительных рубежей. Заслушали Шмыгаля и главу специальной службы транспорта Минобороны Богдана Бондаря. Зеленский добавил, что работа по этому вопросу продолжается.

Темы: ставкаЗеленскийвойна
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