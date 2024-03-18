КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с военной помощью – Южная Корея

В Южной Корее считают, что КНДР с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Источник: Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, Sky news

Детали: По словам Шин Вон Сика, Северная Корея отправила в РФ с прошлого года около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

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Министр обороны Южной Кореи сделал это заявление во время пресс-конференции через несколько часов после того, как южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в восточных водах страны.

Шин Вон Сик заявил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Также, по его словам, ранее Северная Корея полагалась на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для трансграничных поставок оружия.

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