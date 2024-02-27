Заводы КНДР работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию - Южная Корея

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что заводы по производству боеприпасов Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы поставлять оружие в Россию.

Источник: Южнокорейское агентство Yonhap News, которое приводит слова министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика

Прямая речь: "...Некоторые заводы (Северной Кореи - ред.) работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России".

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Детали: В обмен на оружие, Россия отправляет Северной Корее крайне необходимые продукты питания и другие товары первой необходимости. По словам министра, Москва, вероятно, также предоставила Пхеньяну спутниковые технологии, поскольку в ноябре страна вывела на орбиту свой первый спутник-шпион и пообещала запустить еще три в этом году.

По словам Шина, Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

Этого количества достаточно для размещения примерно 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

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