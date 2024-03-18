Экс-чиновница Минюста предоставила в суд справку об отсутствии паспорта РФ с ошибками

Экс-чиновница Минюста Марина Прилуцкая, которая пытается вернуть должность, предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка России, документ в то же время содержит грамматические ошибки и вызывает сомнения в подлинности.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: Дело о восстановлении в должности государственной службы Украины экс-чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила паспорт РФ, повторно рассматривает Шестой апелляционный административный суд.

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В противовес документам СБУ, адвокаты бывшей чиновницы предоставили суду справку Главного управления Министерства внутренних дел РФ в городе Москва (Управление по вопросам миграции), о том, что информация о наличии у нее гражданства РФ отсутствует, а в числе лиц, зарегистрированных на территории РФ, она не значится.

Как свидетельствует документ, от времени направления адвокатского запроса до получения ответа из РФ прошло всего 9 дней.

Дословно Минюст: "Подлинность документа из Российской Федерации вызывает сомнения и потому, что он содержит несколько грубых грамматических ошибок. Например, в одном из случаев неправильно применен падеж города Москва "...по г. Москва" (в то же время в бланке правильно указано - "ГУ МВД России по г. Москве"), а слово "значиться" написано с мягким знаком.

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Также имеются и другие признаки, свидетельствующие о поддельности документа. Подробно о позиции Министерства юстиции сообщит наша юридическая команда на заседании суда 19 марта 2024 года.

Приглашаем представителей медиа принять участие в заседании".

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