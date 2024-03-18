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Экс-чиновница Минюста предоставила в суд справку об отсутствии паспорта РФ с ошибками

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 марта 2024, 15:38
Экс-чиновница Минюста предоставила в суд справку об отсутствии паспорта РФ с ошибками
МАРИНА ПРИЛУЦКАЯ. ФОТО МИНЮСТА

Экс-чиновница Минюста Марина Прилуцкая, которая пытается вернуть должность, предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка России, документ в то же время содержит грамматические ошибки и вызывает сомнения в подлинности.

Источник: пресс-служба Минюста

Детали: Дело о восстановлении в должности государственной службы Украины экс-чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила паспорт РФ, повторно рассматривает Шестой апелляционный административный суд.

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В противовес документам СБУ, адвокаты бывшей чиновницы предоставили суду справку Главного управления Министерства внутренних дел РФ в городе Москва (Управление по вопросам миграции), о том, что информация о наличии у нее гражданства РФ отсутствует, а в числе лиц, зарегистрированных на территории РФ, она не значится.

Как свидетельствует документ, от времени направления адвокатского запроса до получения ответа из РФ прошло всего 9 дней.

Дословно Минюст: "Подлинность документа из Российской Федерации вызывает сомнения и потому, что он содержит несколько грубых грамматических ошибок. Например, в одном из случаев неправильно применен падеж города Москва "...по г. Москва" (в то же время в бланке правильно указано - "ГУ МВД России по г. Москве"), а слово "значиться" написано с мягким знаком.

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Также имеются и другие признаки, свидетельствующие о поддельности документа. Подробно о позиции Министерства юстиции сообщит наша юридическая команда на заседании суда 19 марта 2024 года.

Приглашаем представителей медиа принять участие в заседании".

 

Предыстория:

  • В июле 2021 года Марина Прилуцкая обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Министерству юстиции Украины о признании противоправным и отмене приказа о ее увольнении с должности в связи с потерей права на государственную службу или его ограничения вследствие установления факта наличия у государственного служащего гражданства иностранного государства во время прохождения государственной службы.
  • Решением Окружного административного суда Киева от 20.05.2022, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 9.11.2022 в удовлетворении иска Марине Прилуцкой было полностью отказано.
  • В то же время Кассационный административный суд ВС фактически указал, что фотокопии паспорта РФ, предоставленной СБУ, и налогового номера - недостаточно.
  • Согласно решению ВС, Шестой апелляционный административный суд рассматривает дело повторно.
  • Министерство юстиции просило Высший совет правосудия привлечь к дисциплинарной ответственности коллегию судей Верховного суда, которые открыли путь к возвращению на должность Прилуцкой.

Темы: Минюстгражданство
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