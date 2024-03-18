Экс-чиновница Минюста предоставила в суд справку об отсутствии паспорта РФ с ошибками
Экс-чиновница Минюста Марина Прилуцкая, которая пытается вернуть должность, предоставила суду справку из Москвы, о том, что она не гражданка России, документ в то же время содержит грамматические ошибки и вызывает сомнения в подлинности.
Источник: пресс-служба Минюста
Детали: Дело о восстановлении в должности государственной службы Украины экс-чиновницы, которая по данным Службы безопасности Украины добровольно получила паспорт РФ, повторно рассматривает Шестой апелляционный административный суд.
В противовес документам СБУ, адвокаты бывшей чиновницы предоставили суду справку Главного управления Министерства внутренних дел РФ в городе Москва (Управление по вопросам миграции), о том, что информация о наличии у нее гражданства РФ отсутствует, а в числе лиц, зарегистрированных на территории РФ, она не значится.
Как свидетельствует документ, от времени направления адвокатского запроса до получения ответа из РФ прошло всего 9 дней.
Дословно Минюст: "Подлинность документа из Российской Федерации вызывает сомнения и потому, что он содержит несколько грубых грамматических ошибок. Например, в одном из случаев неправильно применен падеж города Москва "...по г. Москва" (в то же время в бланке правильно указано - "ГУ МВД России по г. Москве"), а слово "значиться" написано с мягким знаком.
Также имеются и другие признаки, свидетельствующие о поддельности документа. Подробно о позиции Министерства юстиции сообщит наша юридическая команда на заседании суда 19 марта 2024 года.
Приглашаем представителей медиа принять участие в заседании".
Предыстория:
- В июле 2021 года Марина Прилуцкая обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском к Министерству юстиции Украины о признании противоправным и отмене приказа о ее увольнении с должности в связи с потерей права на государственную службу или его ограничения вследствие установления факта наличия у государственного служащего гражданства иностранного государства во время прохождения государственной службы.
- Решением Окружного административного суда Киева от 20.05.2022, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 9.11.2022 в удовлетворении иска Марине Прилуцкой было полностью отказано.
- В то же время Кассационный административный суд ВС фактически указал, что фотокопии паспорта РФ, предоставленной СБУ, и налогового номера - недостаточно.
- Согласно решению ВС, Шестой апелляционный административный суд рассматривает дело повторно.
- Министерство юстиции просило Высший совет правосудия привлечь к дисциплинарной ответственности коллегию судей Верховного суда, которые открыли путь к возвращению на должность Прилуцкой.