ПВО в Одесской области сбила семь дронов из восьми: один маневрировал среди домов

В ночь на субботу противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.

Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram

Детали: Как говорится в сообщении, подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали эту атаку.

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7 целей были уничтожены.

Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный дом спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена.

Уже известно об одном погибшем человеке и 7 пострадавших, среди которых беременная женщина и маленький ребенок.

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Продолжается поисково-спасательная операция, по предварительным данным под завалами могут быть люди.