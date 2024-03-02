ПВО в Одесской области сбила семь дронов из восьми: один маневрировал среди домов
Суббота, 2 марта 2024, 06:48
В ночь на субботу противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников из восьми, которые враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область.
Источник: Силы обороны юга Украины в Telegram
Детали: Как говорится в сообщении, подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение часа отражали эту атаку.
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7 целей были уничтожены.
Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажный дом спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена.
Уже известно об одном погибшем человеке и 7 пострадавших, среди которых беременная женщина и маленький ребенок.
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