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Удар по многоэтажке Одессы: 18 квартир уничтожено, 7 повреждены

Катерина ТищенкоСуббота, 2 марта 2024, 16:38
Удар по многоэтажке Одессы: 18 квартир уничтожено, 7 повреждены
разрушенные квартиры в Одессе, фото ГСЧС

В результате атаки вражеского беспилотника в многоэтажном доме в Одессе уничтожено 18 квартир, еще 7 повреждены.

Источник: Одесский городской совет в Telegram

фото горсовета
фото горсовета

Дословно: "По состоянию на 14:30 18 квартир уничтожено и, по предварительным данным, еще 7 повреждены. На месте трагедии работает оперативный штаб.

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В поврежденном доме восстановлено электроснабжение".

Детали: В горсовете сообщили, что в результате удара теплоснабжение отсутствует в 11 домах, школе и детском саду. Ведутся работы по восстановлению работы котельной. Кроме того, в двух домах отсутствует газоснабжение.

Что предшествовало: В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки.

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По последним данным, погибли 5 человек, из них 1 ребенок. Пострадало 8 человек, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Под завалами еще могут находиться люди, в том числе дети.

Темы: Одессабеспилотники
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