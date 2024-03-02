Воздушные силы сбили российский Су-34

В субботу Воздушные силы применили зенитные управляемые ракеты по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35, подтвердилось поражение Су-34.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Противник продолжает атаковать на восточном направлении с применением управляемых авиабомб с самолетов тактической авиации.

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Только что состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35. Ожидаем подтверждения желаемого результата!".

Обновлено: Позже Олещук сообщил, что подтвердилось поражение только Су-34.

Прямая речь Олещука: "Относительно боевой работы, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбитие истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один. Продолжаем бить оккупанта!".

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Что предшествовало: По данным Воздушных сил, в пятницу на Восточном направлении был сбит вражеский Су-34, который пытался нанести удар по украинским позициям управляемыми авиабомбами.

В феврале 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили 13 российских самолетов.