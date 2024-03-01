Лучший результат с октября 2022 года: в феврале Воздушные силы сбили 13 вражеских самолетов

Министерство обороны Украины сообщило, что в феврале 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили 13 российских самолетов.

Источник: Министерство обороны Украины в Telegram

Дословно: "В феврале Воздушные силы ВСУ сбили 13 российских самолетов: 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50".

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Детали: Сообщается, что это лучший результат с октября 2022 года. Также в ведомстве поблагодарили воинов за эффективную работу. И партнеров - за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины.

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