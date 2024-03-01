Лучший результат с октября 2022 года: в феврале Воздушные силы сбили 13 вражеских самолетов
Пятница, 1 марта 2024, 14:58
Министерство обороны Украины сообщило, что в феврале 2024 года Воздушные силы ВСУ сбили 13 российских самолетов.
Источник: Министерство обороны Украины в Telegram
Дословно: "В феврале Воздушные силы ВСУ сбили 13 российских самолетов: 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 2 истребителя Су-35 и 1 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50".
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Детали: Сообщается, что это лучший результат с октября 2022 года. Также в ведомстве поблагодарили воинов за эффективную работу. И партнеров - за усиление возможностей противовоздушной обороны Украины.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 29 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.
- 27 февраля утром на Восточном направлении подразделения ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Днем 27 февраля появилась новость и о втором сбитом Су-34.
- Издание "Forbes" предполагало, что успех Вооруженных сил Украины в сбивании российских самолетов связан с использованием ценных ракет к Patriot и NASAMS, а также "слепых зон" россиян после потери ими трети самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50.