Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спикер Сил обороны юга о ситуации возле Роботино: Подвижная, но это не критично

Валентина РоманенкоСреда, 20 марта 2024, 14:14
Спикер Сил обороны юга о ситуации возле Роботино: Подвижная, но это не критично
скриншот карты Deep State

В районе Роботино на Запорожском направлении ситуация динамичная, но это нормальное развитие боевых событий, уверяет начальница Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк

Источник: Гуменюк в эфире "Радио Свобода", комментируя информацию аналитиков проекта Deep State о том, что российские силы продвигаются в селе Вербовое в направлении Роботино.

Прямая речь: "Здесь надо помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия соприкосновения достаточно подвижна. И изменение позиций может происходить даже в течение суток - на несколько метров, несколько десятков метров. Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий.

Реклама:

Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять же "мясные" штурмы. Опять основная форма давления здесь - это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции".

Детали: Офицер отметила, что возле Роботино российские силы активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. За прошедшие сутки 19 марта в этом районе было шесть штурмов, которые украинские силы отбили.

Общее количество российских войск на этом направлении, по словам Гуменюк, не увеличивается. В то же время военных оттуда отправляют на Херсонское направление.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В частности, у них сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине - ред.), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий. Именно поэтому они используют этот момент как ротация, перемещая подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды. Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отминусовку с нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы".

Что предшествовало: За предыдущие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал шесть атак на позиции украинских военных на Ореховском направлении, в том числе возле Роботино.

Проект DeepState в ночь на 18 марта сообщил об очередном продвижении агрессора в Орловке к западу от Авдеевки, а также возле Вербового в районе Роботинского выступа, отвоеванного ВСУ во время наступления летом 2023 года.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
война
Армия РФ нанесла удар по Харькову, три человека погибли
Вопрос успеха Уĸраины – также вопрос жизни и смерти для Грузии
На пограничье Черниговской области строят фортификации на случай нового вторжения
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: