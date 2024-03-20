Спикер Сил обороны юга о ситуации возле Роботино: Подвижная, но это не критично

В районе Роботино на Запорожском направлении ситуация динамичная, но это нормальное развитие боевых событий, уверяет начальница Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк

Источник: Гуменюк в эфире "Радио Свобода", комментируя информацию аналитиков проекта Deep State о том, что российские силы продвигаются в селе Вербовое в направлении Роботино.

Прямая речь: "Здесь надо помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия соприкосновения достаточно подвижна. И изменение позиций может происходить даже в течение суток - на несколько метров, несколько десятков метров. Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий.

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Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять же "мясные" штурмы. Опять основная форма давления здесь - это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции".

Детали: Офицер отметила, что возле Роботино российские силы активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. За прошедшие сутки 19 марта в этом районе было шесть штурмов, которые украинские силы отбили.

Общее количество российских войск на этом направлении, по словам Гуменюк, не увеличивается. В то же время военных оттуда отправляют на Херсонское направление.

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Прямая речь: "В частности, у них сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине - ред.), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий. Именно поэтому они используют этот момент как ротация, перемещая подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды. Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отминусовку с нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы".

Что предшествовало: За предыдущие сутки Генеральный штаб ВСУ зафиксировал шесть атак на позиции украинских военных на Ореховском направлении, в том числе возле Роботино.

Проект DeepState в ночь на 18 марта сообщил об очередном продвижении агрессора в Орловке к западу от Авдеевки, а также возле Вербового в районе Роботинского выступа, отвоеванного ВСУ во время наступления летом 2023 года.