Литва выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины

Литовское правительство предоставляет 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Литовское правительство выделило 35 млн евро на приобретение снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Вместе, что бы ни потребовалось для победы", – написала Шимоните в своем Twitter (X).

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Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.



Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 20, 2024

Напомним, речь идет о "найденных" Чехией в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Прага нашла возможность выкупить для передачи Украине, а ряд партнеров согласились профинансировать эту закупку, однако не все заявили о своем участии публично.

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Так, Канада и Финляндия выделили на инициативу по 30 млн евро. Германия оплатит приобретение 180 тысяч снарядов.