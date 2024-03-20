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Литва выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 15:57
Литва выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины
Фото: Getty Images

Литовское правительство предоставляет 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. 

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Литовское правительство выделило 35 млн евро на приобретение снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Вместе, что бы ни потребовалось для победы", – написала Шимоните в своем Twitter (X).

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Напомним, речь идет о "найденных" Чехией в третьих странах 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые Прага нашла возможность выкупить для передачи Украине, а ряд партнеров согласились профинансировать эту закупку, однако не все заявили о своем участии публично.

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Так, Канада и Финляндия выделили на инициативу по 30 млн евро. Германия оплатит приобретение 180 тысяч снарядов.

Темы: ЛитваоружиеУкраина
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