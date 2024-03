Литва выделила 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины

Литовское правительство предоставляет 35 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: "Литовское правительство выделило 35 млн евро на приобретение снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Вместе, что бы ни потребовалось для победы", – написала Шимоните в своем Twitter (X).

Реклама:

Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.



Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow