Литва виділила 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України

Литовський уряд надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги", – написала Шимоніте у своєму Twitter (X).

Lithuanian Government has allocated EUR 35 million to buy ammunition for Ukraine as part of the Czech ammunition initiative.



Together, whatever victory takes! #ArmUkraineNow