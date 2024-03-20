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Литва виділила 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 20 березня 2024, 15:57
Литва виділила 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для України
Фото: Getty Images

Литовський уряд надає 35 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: "Литовський уряд виділив 35 млн євро на придбання снарядів для України у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги", – написала Шимоніте у своєму Twitter (X).

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Нагадаємо, йдеться про "знайдені" Чехією у третіх країнах 800 тисяч артилерійських снарядів, які Прага знайшла можливість викупити для передачі Україні, а низка партнерів зголосилися профінансувати цю закупівлю, проте не всі заявили про свою участь публічно. 

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Так, Канада і Фінляндія виділили на ініціативу по 30 млн євро. Німеччина оплатить придбання 180 тисяч снарядів.

Теми: ЛитвазброяУкраїна
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