РФ сеет на оккупированных территориях атмосферу страха, чтобы склонить украинцев к "сотрудничеству" - доклад ООН

Россия усиливает контроль над оккупированными украинскими территориями, создавая "атмосферу страха" с помощью таких методов, как произвольные задержания, убийства и пытки, чтобы заставить местное население к "сотрудничеству", говорится в докладе миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (HRMMU).

Источник: "Голос Америки", глава миссии ООН по наблюдению за ситуацией в Украине в интервью агентству Reuters

Прямая речь: "Совокупность таких действий, как цензура, слежка, политическое угнетение, подавление свободы слова, ограничения на передвижение... создавала атмосферу страха, в которой Российская Федерация могла систематически разрушать украинские системы власти и управления".

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Детали: По словам Белл, Россия нарушала права человека на оккупированных территориях, чтобы запугать местных жителей и заставить их к "сотрудничеству".

Сообщается, что на начальном этапе имели место нарушения прав, включая убийства, пытки и произвольные задержания тех, кого считали связанными с украинскими силами безопасности или тех, кто, как считалось, поддерживал Украину.

Позже начались акции по ограничению свободы передвижения, собраний и выражения мнений. За этим последовала попытка преобразовать все крупные государственные учреждения в российские, что является нарушением международного гуманитарного права.

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В результате школы были вынуждены перейти на русский язык и учебную программу, а судебная система способствовала заключению жителей оккупированных территорий в российские места заключения. В докладе отмечается, что около 1600 гражданских заключенных, которые отбывали наказание в Херсонской области Украины до февраля 2022 года, были переведены в российские тюрьмы.

Белл привела в пример Запорожскую атомную электростанцию, сотрудников которой заставляли продолжать работу, даже если они этого не хотели. По ее словам, когда они сопротивлялись, им угрожали, запугивали, угрожали их семьям, а порой их подвергали произвольным арестам, задержаниям, пыткам; некоторые из них были убиты.

По словам Белл, Россия агрессивно подталкивала людей к принятию российского гражданства: только с российским паспортом люди могли получать медицинские услуги, социальное обеспечение или съемное жилье.

Поощрялась слежка жителей оккупированных территорий друг за другом, для чего были созданы специальные онлайн-сервисы.

Белл также констатировала, что Россия пыталась прервать связь между украинцами в оккупированных районах и жителями территорий, контролируемых Украиной.

В докладе отмечается, что следователи подтвердили факт казни 26 гражданских лиц, включая двух детей, на месте, например, во время обыска дома, а также уничтожение еще 30 гражданских лиц во время задержания. Большинство казней было совершено с марта по май 2022 года.

В документе подчеркивается широкое распространение пыток в местах задержания. Сорок восемь задержанных гражданских лиц, включая ребенка, подверглись сексуальному насилию, связанному с конфликтом, включая изнасилование и калечащие операции на половых органах.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало случаи сексуального насилия со стороны российских вооруженных сил в отношении 16 гражданских лиц вне мест заключения.

Справочно: Сейчас Россия контролирует более 17% территории Украины, где проживают несколько миллионов человек.

Наблюдатели ООН не имели доступа к оккупированным территориям, а основывали свои выводы на более 2300 интервью с людьми, которые жили на оккупированных территориях, покинули оккупированные территории или проживали в освобожденных районах.