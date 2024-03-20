РФ сіє на окупованих територіях атмосферу страху, щоб схилити українців до "співпраці" – доповідь ООН

Росія посилює контроль над окупованими українськими територіями, створюючи "атмосферу страху" за допомогою таких методів, як довільні затримання, вбивства і тортури, щоб змусити місцеве населення до "співпраці", йдеться у доповіді місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні (HRMMU).

Джерело: "Голос Америки", глава місії ООН зі спостереження за ситуацією в Україні в інтерв'ю агентству Reuters

Пряма мова: "Сукупність таких дій, як цензура, стеження, політичне пригнічення, придушення свободи слова, обмеження на пересування... створювала атмосферу страху, в якій Російська Федерація могла систематично руйнувати українські системи влади та управління".

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Деталі: За словам Белл, Росія порушувала права людини наокупованих територіях, щоб залякати місцевих жителів та змусити їх до "співпраці".

Повідомляється, що на початковому етапі мали місце порушення прав, включно з убивствами, тортурами і довільними затриманнями тих, кого вважали пов'язаними з українськими силами безпеки або тих, хто, як вважалося, підтримував Україну.

Пізніше почалися акції з обмеження свободи пересування, зібрань і вираження думок. За цим послідувала спроба перетворити всі великі державні установи на російські, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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Унаслідок цього школи були змушені перейти на російську мову та навчальну програму, а судова система сприяла ув'язненню мешканців окупованих територій у російські місця ув'язнення. У доповіді наголошується, що близько 1600 цивільних ув'язнених, які відбували покарання в Херсонській області України до лютого 2022 року, були переведені в російські в'язниці.

Белл навела як приклад Запорізьку атомну електростанцію, співробітників якої змушували продовжувати роботу, навіть якщо вони цього не хотіли. За її словами, коли вони чинили опір, їм погрожували, залякували, погрожували їхнім сім'ям, а часом їх піддавали довільним арештам, затриманням, тортурам; деяких із них було вбито.

За словами Белл, Росія агресивно підштовхувала людей до прийняття російського громадянства: тільки з російським паспортом люди могли отримувати медичні послуги, соціальне забезпечення або орендоване житло.

Заохочувалося стеження мешканців окупованих територій один за одним, для чого було створено спеціальні онлайн-сервіси.

Белл також констатувала, що Росія намагалася перервати зв'язок між українцями в окупованих районах і жителями територій, контрольованих Україною.

У доповіді наголошується, що слідчі підтвердили факт страти 26 цивільних осіб, включно з двома дітьми, на місці, наприклад, під час обшуку будинку, а також знищення ще 30 цивільних осіб під час затримання. Більшість страт було скоєно з березня по травень 2022 року.

У документі підкреслюється широке поширення тортур у місцях затримання. Сорок вісім затриманих цивільних осіб, включно з дитиною, зазнали сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, включно зі зґвалтуванням та операціями, що калічать, на статевих органах.

Управління верховного комісара ООН з прав людини задокументувало випадки сексуального насильства з боку російських збройних сил щодо 16 цивільних осіб поза місцями ув'язнення.

Довідково: Наразі Росія контролює понад 17 % території України, де проживають кілька мільйонів людей.

Спостерігачі ООН не мали доступу до окупованих територій, а ґрунтували свої висновки на понад 2300 інтерв'ю з людьми, які жили на окупованих територіях, залишили окуповані території або проживали у звільнених районах.