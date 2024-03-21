Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На юге Украины зафиксировали вражеские беспилотники

Татьяна ОлейникЧетверг, 21 марта 2024, 22:44
На юге Украины зафиксировали вражеские беспилотники
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Вечером 21 марта на юге Украины зафиксировали российские ударные БПЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Несколько групп ударных вражеских БпЛА из Херсона в направлении Кривого Рога".

Реклама:

В 23:02 военные сообщили, что еще несколько групп БпЛА в Голопристанском районе Херсонской области двигаются по руслу реки Южный Буг в направлении Николаева.

По состоянию на 23:13 Воздушные силы сообщают, что БПЛА, которые двигались в направлении Кривого Рога, курсируют на границе Днепропетровской и Николаевской областей, вектор движения западный. Новая группа ударных вражеских БПЛА в Нововоронцовском районе Херсонской области движется северо-западным вектором.

В 23:28 сообщили, что БПЛА на юге Николаевщины на границе с Одесской областью двигаются по северо-западному курсу.

ВИДЕО ДНЯ

В 00.02 Воздушные силы сообщил, что группы БпЛА движутся вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей в северо-западном направлении;

БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей, движутся в северо-западном направлении;

БпЛА на юге Николаевщины северо-западным курсом;

БпЛА на западе Херсонщины, курс западный.

Обновлено в 00.17 Сообщается, что БпЛА с Николаевщины заходят на север Одесской области, вектор движения на Виннитчину;

Другие группы БпЛА на севере Николаевщины, курс на запад (Одесская область);

БпЛА на Одесщине, курсом на Виннитчину.

Обновлено в 01.04 БпЛА на юге Винницкой области, курсом на северо-запад;

БпЛА на севере Одесской области, курсом на Виннитчину;

БпЛА в Николаевской области курсом на Одесскую область;

Новая группа БпЛА юге Днепропетровщины курсом на Николаевскую область.

Обновлено в 01.21 БпЛА на юге Одесской области, курсом на Одессу.

Обновлено в 01.47 БпЛА из Винницкой области зашли в Хмельницкую область;

БпЛА на юге и западе Винницкой области движутся в направлении Хмельницкой области;

БпЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;

БпЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;

Еще группа БпЛА приближается к Одессе с юга.

Обновлено в 02.13 Еще несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей движутся в западном направлении.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотникиШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба призвал Запад обеспечить Украину ПВО: Дайте нам эти проклятые Patriot

Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12

ISW об атаке на "Крокус": обвинение Украины угрожает внутренней безопасности РФ

Зеленский резко ответил Путину на обвинения в теракте: Больное и циничное существо

Депутатки от "Слуги народа" предлагают наказывать тюрьмой пожизненно за присвоение госфункций

НАБУ и САП взялись за главу АМКУ Кириленко после расследования "Схем"

Все новости...
воздушная тревога
На Киевщине и Черниговщине звучила тревога
На севере страны объявили воздушную тревогу
На большей части Украины звучала воздушная тревога
Последние новости
09:51
ВМС заявили, что поразили "Нептуном" похищенный россиянами десантный корабль "Константин Ольшанский"
09:49
НАТО рассматривает вариант сбития ракет РФ у своих границ - МИД Польши
09:48
В Кремле не исключают, что Путин планирует захватить Харьков – СМИ
09:42
От Евромайдана до Крыма. Как ФСБ подрывала доверие к протестам и готовила вторжение России в Украину
09:37
Поляки продолжают блокаду трех пунктов пропуска в Украиной: что и как едет через границу
09:36
Экспортеры задержали возврат валютной выручки на более $7 млрд, но ситуация улучшается - НБУ
09:28
Кулеба призвал Запад обеспечить Украину ПВО: Дайте нам эти проклятые Patriot
09:10
футболЦыганков попал в заявку сборной Украины на матч против Исландии
09:06
Кулеба заявил о недовольстве Германии из-за призывов Украины предоставить ракеты Taurus
08:36
Польша ответит на игнорирование вызова послом РФ из-за российской ракеты - Минобороны
Все новости...
Реклама: