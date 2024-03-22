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Апелляционная палата ВАКС постановила возобновить дело "короля контрабанды" Альперина

Валентина РоманенкоПятница, 22 марта 2024, 13:17
Апелляционная палата ВАКС постановила возобновить дело короля контрабанды Альперина
Вадим Альперин. Фото: Радио Свобода

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Вадима Альперина о коррупционной схеме на таможне и назначила повторное судебное разбирательство.

Источник: Апелляционная палата ВАКС в Facebook

Детали: Указано, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 марта 2024 года рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения на постановление ВАКС от 12 октября 2023 года о закрытии уголовного производства по обвинению одесского бизнесмена в создании преступной организации (в сообщении не называется имя, но обстоятельства дела указывают на Альперина -ред.).

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Указанное лицо, его два партнера, бывшие руководитель Одесской таможни и директор департамента администрирования таможенных платежей ГФС, а также таможенный брокер обвиняются в возможном создании и участии в преступной организации, которая вероятно ввозила в Украину товары по заниженной таможенной стоимости.

По результатам рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила постановление ВАКС о закрытии уголовного производства и назначила повторное его рассмотрение в суде первой инстанции.

Указано, что постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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Предыстория: 

  • Бизнесмен Вадим Альперин, который находится под санкциями СНБО, обвиняется в создании преступной организации, которая путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, убытки составили более 63,8 млн грн. Кроме того, Альперин пытался подкупить следствие за 800 тысяч долларов, чтобы его дело передали из НАБУ и САП в полицию.
  • Расследование этого дела завершили в ноябре 2020 года. 
  • В 2021 году президент Владимир Зеленский лишил Альперина украинского гражданства.

Темы: Антикоррупционный судОдессакоррупция
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