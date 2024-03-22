Апеляційна палата ВАКС наказала поновити справу "короля контрабанди" Альперіна

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо одеського бізнесмена Вадима Альперіна про корупційну схему на митниці та призначила повторний судовий розгляд.

Джерело: Апеляційна палата ВАКС у Facebook

Деталі: Зазначено, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 березня 2024 року розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу ВАКС від 12 жовтня 2023 року про закриття кримінального провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації (у повідомленні не називається ім'я, але обставини вказують на Альперіна –ред.).

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Вказана особа, його два партнери, колишні керівник Одеської митниці та директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також митний брокер обвинувачуються у можливому створенні та участі у злочинній організації, яка ймовірно ввозила до України товари за заниженою митною вартістю.

За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції.

Вказано, що ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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