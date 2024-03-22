Апеляційна палата ВАКС наказала поновити справу "короля контрабанди" Альперіна
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо одеського бізнесмена Вадима Альперіна про корупційну схему на митниці та призначила повторний судовий розгляд.
Джерело: Апеляційна палата ВАКС у Facebook
Деталі: Зазначено, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 22 березня 2024 року розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу ВАКС від 12 жовтня 2023 року про закриття кримінального провадження за обвинуваченням одеського бізнесмена у створенні злочинної організації (у повідомленні не називається ім'я, але обставини вказують на Альперіна –ред.).
Вказана особа, його два партнери, колишні керівник Одеської митниці та директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС, а також митний брокер обвинувачуються у можливому створенні та участі у злочинній організації, яка ймовірно ввозила до України товари за заниженою митною вартістю.
За результатами розгляду колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу ВАКС про закриття кримінального провадження та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції.
Вказано, що ухвала набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
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Передісторія:
- Бізнесмен Вадим Альперін, який перебуває під санкціями РНБО, обвинувачується у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн. Крім того, Альперін намагався підкупити слідство за 800 тисяч доларів, аби його справу передали з НАБУ і САП до поліції.
- Розслідування цієї справи завершили у листопаді 2020 року.
- У 2021 році президент Володимир Зеленський позбавив Альперіна українського громадянства.