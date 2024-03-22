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У принцессы Кейт Миддлтон обнаружили рак

Андрей Синявский, "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 20:41
У принцессы Кейт Миддлтон обнаружили рак
Кейт Миддлтон. фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что у нее диагностировали рак. Она сечас на ранней стадии лечения.

Источник: Миддлтон в Twitter (X), пишет "Европейская правда"

Детали: В своем обращении она пояснила, что когда в январе ей делали операцию на животе, о наличии рака не было известно, но тесты после операции обнаружили злокачественную опухоль.

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"Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранних стадиях этого лечения", – отметила принцесса Уэльская.

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По ее словам, она чувствует себя хорошо и становится "сильнее с каждым днем".

Детали болезни не разглашаются, впрочем, Кенсингтонский дворец заявляет, что уверен в полном выздоровлении принцессы. Ожидается, что принцесса Кейт и принц Уильям не появятся с королевской семьей в Пасхальное воскресенье.

В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.

Британский премьер Риши Сунак вскоре заявил, что рак у короля Великобритании Чарльза обнаружили на ранней стадии, и вся страна надеется на его полное выздоровление.

Рак у британского монарха обнаружили после дополнительных обследований, которые назначили из-за "отдельной проблемы" во время недавней операции на доброкачественном увеличении предстательной железы.

Темы: Великобританияздоровье
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