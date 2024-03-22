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У принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

Андрій Синявський, "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 20:41
У принцеси Кейт Міддлтон виявили рак
Кейт Міддлтон. фото: Getty Images

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що в неї діагностували рак. Вона зараз на ранній стадії лікування.

Джерело: Міддлтон у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: У своєму зверненні вона пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину.

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"Тому мої лікарі порадили мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранніх стадіях цього лікування", – зазначила 42-річна принцеса Уельська.

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За її словами, вона почуває себе добре та стає "сильнішою з кожним днем".

Деталі хвороби не розголошують, втім, Кенсінгтонський палац заявляє, що впевнений у повному одужанні принцеси. Очікують, що принцеса Кейт та принц Вільям не з'являться з королівською родиною у Великодню неділю.

У лютому стало відомо, що в 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ діагностували рак.

Британський прем'єр Ріші Сунак згодом заявив, що рак у короля Британії Чарльза виявили на ранній стадії, і вся країна сподівається на його повне одужання.

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

Теми: Велика Британіяздоров'я
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