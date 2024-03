У принцеси Кейт Міддлтон виявили рак

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що в неї діагностували рак. Вона зараз на ранній стадії лікування.

Джерело: Міддлтон у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: У своєму зверненні вона пояснила, що коли в січні їй робили операцію на животі, про наявність раку не було відомо, але тести після операції виявили злоякісну пухлину.

Реклама:

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK