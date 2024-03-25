Реестр убытков от войны РФ откроют через неделю для приема заявлений - Минюст
Министерство юстиции сообщило, что через неделю будет открыт для приема заявлений международный реестр убытков, причиненных агрессией России против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минюст
Детали: О старте технического запуска международного Реестра убытков планируют объявить на Международной конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая состоится в Гааге. На мероприятии будут присутствовать главы МИД и Минюстов стран Евросоюза.
Реестр ущерба – это система учета заявлений физических, юридических лиц и государства Украина о возмещении убытков, потерь, ущерба от агрессии России против Украины.
Сначала в Реестре будут принимать заявления от одной категории заявителей, хотя в будущем в целом Реестр будет насчитывать 40 категорий, сообщили в министерстве.
Категории заявлений будут охватывать: потерю жизни, пытки и сексуальное насилие, телесные повреждения, принудительное перемещение и принудительное переселение лиц, потерю имущества и дохода, другие формы экономического ущерба, повреждение критической инфраструктуры и других государственных объектов, ущерб, нанесенный историко-культурному наследию, ущерб окружающей среде и тому подобное.
Каждая категория будет иметь свои правила представления. Для приема заявлений создана цифровая платформа и предусмотрено, что все заявления будут только в цифровом формате.
Международный Реестр ущерба является первой составляющей глобального Компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Компенсационный механизм состоит из Реестра ущерба, Компенсационной комиссии и Фонда.
"Нас ждет старт работы международной комиссии, которая будет присуждать компенсации, ориентировочно на ее создание уйдет минимум год.
Параллельно идут переговоры с партнерами по открытию Компенсационного фонда, наполнение которого планируется за счет арестованных активов РФ. Впереди еще очень много работы", – прокомментировала Ирина Мудрая, заместитель министра юстиции и руководитель направления разработки международного Компенсационного механизма.
Предистория:
- Ранее в интервью "ЕП" Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, рассказал, каким образом будут добиваться от России средств для выплаты компенсаций украинцам.
- Ключковский сообщил, что украинцы, чье жилье во время полномасштабного вторжения России могло пострадать в результате попадания украинских снарядов или обломков ракет, также смогут подавать заявки в Реестр ущерба для получения компенсаций.
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