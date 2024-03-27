Буданов считает Telegram проблемой для нацбезопасности, но видит и пользу

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов говорит, что мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины.

Источник: генерал-лейтенант Буданов на форуме Kyiv Stratcom Forum 2024, которого цитирует hromadske

Прямая речь: "То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется".

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Детали: Буданов также добавил, что он против притеснений свободы слова, но не тогда, когда любой может сделать канал и писать "все, что ему заблагорассудится".

В то же время, по его словам, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях:

"Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает", - отметил руководитель ГУР.