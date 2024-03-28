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Россияне активно штурмуют Новопавловское направление, за сутки на фронте 60 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 28 марта 2024, 08:02
Россияне активно штурмуют Новопавловское направление, за сутки на фронте 60 боестолкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 6 направлений фронта, больше всего штурмов произошло на Новопавловском направлении, всего за сутки произошло 60 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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