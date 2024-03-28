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Угроза ДРГ и увеличение атак РФ: в Киеве усилят меры безопасности

Анастасия ПроцЧетверг, 28 марта 2024, 10:46
Угроза ДРГ и увеличение атак РФ: в Киеве усилят меры безопасности
Киев, иллюстрационное фото: Getty Images

На фоне угроз увеличения количества ракетных атак на гражданские объекты и риска проникновения диверсионных групп Совет обороны Киева принял ряд решений по обеспечению безопасности в столице.

Источник: КМВА

Детали: Сообщается, что поводом для заседания стали заявления руководителей страны-агрессора по увеличению количество ракетных атак на гражданские объекты и мирных граждан Украины. Также начальник КГВА Сергей Попко допускает угрозу попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника и привлечения агентов российских спецслужб. 

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Дословно: Учитывая эту информацию, Совет Обороны Киева принял решение:

1) Безотлагательно проработать вопрос о проведении в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение многочисленного количества людей.

2) Пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

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3) Всем силовым и военным структурам города Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить принятие всех необходимых мер, способствующих безопасности граждан Киева.

4) Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию.

Детали: Кроме того, отмечается, что будут мониторить социальные сети по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, которая может дестабилизировать ситуацию в Киеве.

"Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены. Придерживайтесь правил безопасности - не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - добавил Попко.

Темы: Киев
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