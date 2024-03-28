Польские СМИ: Туск убедил Макрона изменить условия импорта не в пользу Украины 

Польская радиостанция RMF FM сообщила, что компромисс в ЕС относительно изменений соглашения о торговле с Украиной, который не удовлетворяет Киев, произошел из-за того, что премьер Дональд Туск сумел перетянуть на сторону Польши президента Франции Эмманюэля Макрона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM

Детали: Как говорится в публикации, 13 марта на пленарном заседании Европарламента приняли поправку польского евродепутата Анджея Галицкого, в которой говорилось о невыгодном для Украины включении в расчеты импортного порога 2021 года, когда объем украинских агротоваров был низким.

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Поправка Галицкого также касалась расширения перечня продуктов, на которые следует распространить ограничения, на крупы и мед.

Впоследствии министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский убедил главу правительства Дональда Туска, что ключевой в усилиях Польши добиться больших ограничений украинского агроимпорта может быть роль премьер-министра.

Туск якобы сначала отнесся к этому скептически, но после часто бурных переговоров между премьером и министром Туск лично взялся за дело.

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По словам источников радиостанции в Брюсселе, разговор между Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи Веймарского треугольника 15 марта был решающим.

"Тогда Макрон мало знал о соглашении с Украиной и не догадывался о важности 2021 года как базисного года, который значительно снижает уровень украинского импорта", – сказал собеседник в Варшаве.

"Однако он (Макрон) быстро понял, что Франция также может что-то получить, поддержав Польшу в этой игре", – добавил он.

По результатам ночных переговоров 20 марта евродепутаты добавили в перечень украинских товаров, на которые распространяются ограничения, новые сельскохозяйственные товары: овес, кукурузу, крупы и мед. Однако включить в соглашение 2021 год и добавить в список пшеницу не удалось.

Тогда впервые Польша и Франция выступили совместно, что привело к отсутствию поддержки компромисса, предварительно заключенного с Европейским парламентом.

В пятницу, 22 марта, на саммите ЕС в Брюсселе Макрон и Туск представили лидерам ЕС необходимость изменить соглашение с Украиной. Переговоры проходили официально во время сессии, но и кулуарно. Тогда президент Зеленский обратился к лидерам ЕС, предположив, что те, кто хочет сократить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, снижают обороноспособность Киева.

После саммита, в пятницу, на пресс-конференции Макрон уже очень подробно рассказал о требованиях Польши и Франции, то есть о 2021 году и включении в список пшеницы.

В понедельник 25 марта бельгийское председательство попыталось форсировать предварительное соглашение без дополнительных положений о 2021 году, и снова потерпело неудачу. Все соседние с Украиной страны поддержали Польшу и Францию, к ним присоединились Италия, Хорватия и Словения.

Такая сильная коалиция заставила бельгийцев быть более гибкими. В итоге они сами представили компромиссное предложение, которое в ЕК называли возможным окончательным решением еще до саммита. Речь идет о том, чтобы в торговое соглашение с Украиной внести половину 2021 года, что все еще означает значительное сокращение украинского импорта.





