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Польські ЗМІ: Туск переконав Макрона змінити умови імпорту не на користь України 

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 28 березня 2024, 11:22
Польські ЗМІ: Туск переконав Макрона змінити умови імпорту не на користь України 
Прем’єр Польщі Дональд Туск і президент Франції Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Польська радіостанція RMF FM повідомила, що компроміс у ЄС щодо змін угоди про торгівлю з Україною, який не задовольняє Київ, стався через те, що прем’єр Дональд Туск зумів перетягнути на бік Польщі президента Франції Емманюеля Макрона. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на польську радіостанцію RMF FM 

Деталі: Як йдеться у публікації, 13 березня на пленарному засіданні Європарламенту ухвалили поправку польського євродепутата Анджея Галіцького, в якій йшлося про невигідне для України включення до розрахунків імпортного порогу 2021 року, коли обсяг українських агротоварів був низьким.

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Поправка Галіцького також стосувалася розширення переліку продуктів, на які слід поширити обмеження, на крупи та мед. 

Згодом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський переконав главу уряду Дональда Туска, що ключовою у зусиллях Польщі домогтися більших обмежень українського агроімпорту може бути роль прем'єр-міністра.

Туск нібито спочатку поставився до цього скептично, але після часто бурхливих переговорів між прем'єром і міністром Туск особисто взявся за справу.

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За словами джерел радіостанції у Брюсселі, розмова між Туском і президентом Франції Емманюелем Макроном під час зустрічі Веймарського трикутника 15 березня була вирішальною. 

"Тоді Макрон мало знав про угоду з Україною і не здогадувався про важливість 2021 року як базисного року, який значно знижує рівень українського імпорту", – сказав співрозмовник у Варшаві.  

"Однак він (Макрон) швидко зрозумів, що Франція також може щось отримати, підтримавши Польщу в цій грі", – додав він. 

За результатами нічних переговорів 20 березня євродепутати додали до переліку українських товарів, на які поширюються обмеження, нові сільськогосподарські товари: овес, кукурудзу, крупи та мед. Однак включити в угоду 2021 рік і додати до списку пшеницю не вдалося.

Тоді вперше Польща та Франція виступили спільно, що призвело до відсутності підтримки компромісу, попередньо укладеного з Європейським парламентом.   

У п'ятницю, 22 березня, на саміті ЄС у Брюсселі Макрон і Туск представили лідерам ЄС необхідність змінити угоду з Україною. Переговори відбувалися офіційно під час сесії, але й кулуарно. Тоді президент Зеленський звернувся до лідерів ЄС, припустивши, що ті, хто хоче скоротити імпорт сільськогосподарських товарів з України, знижують обороноздатність Києва.

Після саміту, у п’ятницю, на пресконференції Макрон вже дуже детально розповів про вимоги Польщі та Франції, тобто про 2021 рік і включення до списку пшениці.

У понеділок 25 березня бельгійське головування спробувало форсувати попередню угоду без додаткових положень про 2021 рік, і знову зазнало невдачі. Усі сусідні з Україною країни підтримали Польщу та Францію, до них приєдналися Італія, Хорватія та Словенія. 

Така сильна коаліція змусила бельгійців бути більш гнучкими. У підсумку вони самі представили компромісну пропозицію, яку в ЄК називали можливим остаточним рішенням ще до саміту. Йдеться про те, щоб у торговельну угоду з Україною внести половину 2021 року, що все ще означає значне скорочення українського імпорту. 



Теми: ПольщаУкраїнаФранція
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