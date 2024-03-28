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Туск после переговоров со Шмыгалем: Мы близки к решению проблем 

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 28 марта 2024, 15:32
Туск после переговоров со Шмыгалем: Мы близки к решению проблем 
Фото: Денис Шмыгаль

Глава польского правительства Дональд Туск после переговоров в Варшаве с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил о прогрессе вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок.

Источник: Туск во время совместной пресс-конференции со Шмыгалем, сообщает "Европейская правда"

Детали: Туск отметил, что "в сельском хозяйстве мы сделали шаг вперед".

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"Мы ищем решения, которые, возможно, не будут всех полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей - и, с другой стороны, украинских. Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти решение", - сказал Туск.

Он добавил, что "мы близки к тому", чтобы украинский транзит, проходящий через Польшу, не создавал проблемы польскому рынку.

Туск добавил, что обсудил со Шмыгалем решения на уровне ЕС по украинскому агроимпорту, которые "возможно, не вызывают восторга у украинской стороны".

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"Но мы ищем такие методы, которые не были бы для никого болезненными. Я убежден, что благодаря нашему подходу все стороны будут чувствовать понимание", – добавил глава польского правительства.

То же касается будущих автомобильных перевозок, заявил Туск.

"Здесь также был конфликт интересов. Я рад, что мы нашли понимание относительно направления наших действий. Речь идет о том, чтобы возможности работы для польских и украинских перевозчиков были на одинаковом уровне требований, чтобы не было нечестной конкуренции", – сказал он.

"Это означает немного усилий с украинской стороны, немного понимания и терпения с польской стороны, но мы на прямой дороге к тому, чтобы конкуренция со стороны украинских перевозчиков не была болезненной, как это было до сих пор для польских перевозчиков", – заявил Туск.

В четверг в Варшаве состоялись межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

Накануне переговоров Туска и Шмыгаля вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала "ЕП", что Украина по состоянию на сегодня не имеет диалога с Польшей относительно разблокирования границы.

Ранее Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.

Темы: ШмыгальПольша
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