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Россияне штурмуют Новопавловский и еще 5 направлений фронта: за сутки 59 боестолкновений

Станислав ПогориловПятница, 29 марта 2024, 06:08
Россияне штурмуют Новопавловский и еще 5 направлений фронта: за сутки 59 боестолкновений
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики шли в атаку на 6 направлениях фронта, только на Новопавловском произошло 22 штурма, в общем - 59 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 3 атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное где противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Роботино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 2 атаки на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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