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Британская разведка показала последствия атаки Украины по Севастополю 24 марта

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПятница, 29 марта 2024, 16:12
Британская разведка показала последствия атаки Украины по Севастополю 24 марта
Иллюстративное фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала последствия атаки Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британского Минобороны

Детали: В ведомстве отметили, что анализ спутниковых снимков, которые оно также обнародовало, показал, что одна конструкция здания получила повреждения, в частности частично обвалилась крыша, а еще два здания получили взрывные повреждения.

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"Два десантных корабля класса "Ропуха", резервуары и один разведывательный корабль класса "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов", – говорится в обзоре.

 
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Ведомство указало, что из-за ударов такого характера российские суда большей стоимости, которые обычно используют портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены передислоцироваться к другим портовым объектам дальше на восток.

"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении способности Черноморского флота проектировать силу в регионе", – резюмируют в обзоре британские аналитики.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне разведка Великобритании рассказала о политикерусификации на оккупированных Россией территориях Украины для приведения их правовой и политической системы в соответствие с законодательством РФ.

Ранее разведка Великобритании проанализировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.

Перед этим разведка Великобритании рассказала, что РФ столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных подразделений: оставлять их в местах дислокации после создания или перебрасывать их для участия в военных действиях в Украине.

Темы: ВеликобританияРосcия
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