Трамп выиграл кокусы в трех штатах

Бывший президент США и нынешний претендент на должность Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.

Источник: Reuters

Детали: Издание отмечает, что Трамп в субботу легко победил на республиканских кокусах в Мичигане, где партию раздирают распри, которые, как опасаются некоторые республиканцы, могут повредить его кампании в этом ключевом штате.

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По данным Edison Research, бывший президент США также выиграл в субботу республиканские кокусы в Миссури и Айдахо.

Во всех трех штатах Трамп победил Никки Хейли, свою основную соперницу среди республиканцев.

По данным Республиканской партии штата Мичиган, Трамп победил Хейли во всех 13 округах, которые участвовали в кокусах.

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Reuters пишет, что у Хейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки за выдвижение от республиканцев. На очереди - "супервторник" 5 марта, самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория.

В публикации отмечается: с победами в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде, Виргинских островах США, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо, Трамп является безоговорочным лидером гонки, а Хейли держится благодаря поддержке доноров, которые стремятся найти альтернативу бывшему президенту.

Для этого избирательного цикла республиканцы Мичигана разработали смешанную систему выдвижения кандидатов, разделенную между праймериз и кокусом.

Справка: Кокусы – это собрания сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые проводят власти штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат.

От их итогов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде.